Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
21 avr, 2026, 18:08 ET
OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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10 h 00
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Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
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Édifice de l'Ouest
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Colline du Parlement
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13 h 15
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Le premier ministre rencontrera des étudiants pour souligner le Jour de la Terre.
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Note à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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