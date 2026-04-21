Le mercredi 22 avril 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

21 avr, 2026, 18:08 ET

OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00           

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


13 h 15           

Le premier ministre rencontrera des étudiants pour souligner le Jour de la Terre.



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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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