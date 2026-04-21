OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ -

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Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00 Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



13 h 15 Le premier ministre rencontrera des étudiants pour souligner le Jour de la Terre.





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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