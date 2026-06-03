Le jeudi 4 juin 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

03 juin, 2026, 20:52 ET

OTTAWA, ON, le 3 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Toronto (Ontario)

10 h 45 

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour faire en sorte
que l'intelligence artificielle soit développée et adoptée en toute sécurité
pour améliorer la vie de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement
    sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur
    présence. Des détails concernant la participation seront fournis au
    moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés de se présenter au plus
    tard à 10 h 00.

11 h 55 

Le premier ministre visitera un institut spécialisé dans l'intelligence
artificielle et rencontrera des chercheurs.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

12 h 50 

Le premier ministre rencontrera la première ministre de la Barbade,
Mia Mottley.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

13 h 05 

Le premier ministre participera à un dîner de travail avec la première
ministre de la Barbade, Mia Mottley.



Fermé aux médias


14 h 15 

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Grenade,
Dickon Mitchell.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

15 h 20 

Le premier ministre participera à la Conférence Bizot.



Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/en/media

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