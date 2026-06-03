Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
03 juin, 2026, 20:52 ET
OTTAWA, ON, le 3 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Toronto (Ontario)
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10 h 45
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Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour faire en sorte
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Notes à l'intention des médias :
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11 h 55
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Le premier ministre visitera un institut spécialisé dans l'intelligence
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Note à l'intention des médias :
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12 h 50
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Le premier ministre rencontrera la première ministre de la Barbade,
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Note à l'intention des médias :
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13 h 05
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Le premier ministre participera à un dîner de travail avec la première
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Fermé aux médias
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14 h 15
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Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Grenade,
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Note à l'intention des médias :
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15 h 20
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Le premier ministre participera à la Conférence Bizot.
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Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/en/media
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