16 sept, 2025, 19:02 ET
OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
10 h 00
Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
14 h 15
Le premier ministre participera à la période de questions.
18 h 30
Le premier ministre tiendra un dîner de travail pour le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.
Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
