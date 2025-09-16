Le mercredi 17 septembre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

16 sept, 2025, 19:02 ET

OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.


Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement


14 h 15

Le premier ministre participera à la période de questions.


Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement


18 h 30

Le premier ministre tiendra un dîner de travail pour le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

