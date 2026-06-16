Le mercredi 17 juin 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

16 juin, 2026, 13:56 ET

OTTAWA, ON, le 16 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Évian (France)


8 h 15

Le premier ministre tiendra un court point de presse.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

9 h 00

Le premier ministre rencontrera le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

9 h 30

Le premier ministre participera à la séance de travail du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 en compagnie de représentants des pays et organisations internationales invités du G7.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte

12 h 30

Le premier ministre participera à la séance de travail du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 portant sur l'intelligence artificielle en compagnie de dirigeants d'entreprise.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte

15 h 30

Le premier ministre s'envolera vers Genève, en Suisse.



Fermé aux médias

Genève (Suisse)


16 h 00

Le premier ministre arrivera à Genève, en Suisse.



Fermé aux médias


16 h 15

Le premier ministre s'envolera vers Ottawa, au Canada.



Fermé aux médias

Région de la capitale nationale (Canada)


18 h 45

Le premier ministre arrivera à Ottawa, au Canada.



Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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