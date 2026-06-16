Le mercredi 17 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
16 juin, 2026, 13:56 ET
OTTAWA, ON, le 16 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
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Évian (France)
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8 h 15
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Le premier ministre tiendra un court point de presse.
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Note à l'intention des médias :
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9 h 00
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Le premier ministre rencontrera le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.
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Note à l'intention des médias :
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9 h 30
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Le premier ministre participera à la séance de travail du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 en compagnie de représentants des pays et organisations internationales invités du G7.
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Note à l'intention des médias :
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12 h 30
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Le premier ministre participera à la séance de travail du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 portant sur l'intelligence artificielle en compagnie de dirigeants d'entreprise.
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Note à l'intention des médias :
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15 h 30
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Le premier ministre s'envolera vers Genève, en Suisse.
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Fermé aux médias
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Genève (Suisse)
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16 h 00
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Le premier ministre arrivera à Genève, en Suisse.
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Fermé aux médias
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16 h 15
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Le premier ministre s'envolera vers Ottawa, au Canada.
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Fermé aux médias
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Région de la capitale nationale (Canada)
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18 h 45
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Le premier ministre arrivera à Ottawa, au Canada.
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Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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