Le mercredi 14 janvier 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

13 janv, 2026, 20:00 ET

OTTAWA, ON, le 13 janv. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Beijing (République populaire de Chine)


20 h 45

Le premier ministre arrivera à Beijing, en République populaire de Chine.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada