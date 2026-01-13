Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 13 janv. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Beijing (République populaire de Chine)
|
20 h 45
|
Le premier ministre arrivera à Beijing, en République populaire de Chine.
|
