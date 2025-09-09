Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
09 sept, 2025, 20:45 ET
OTTAWA, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
9 h 00
|
Le premier ministre participera à la retraite du caucus national et y prononcera le mot d'ouverture.
|
Note à l'intention des médias :
|
17 h 30
|
Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article