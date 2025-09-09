Le mercredi 10 septembre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

09 sept, 2025, 20:45 ET

OTTAWA, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Edmonton ( Alberta)

9 h 00

Le premier ministre participera à la retraite du caucus national et y prononcera le mot d'ouverture.

Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre du mot d'ouverture pour les représentants des médias accrédités

17 h 30

Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.

Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada