OTTAWA, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Edmonton ( Alberta )

9 h 00 Le premier ministre participera à la retraite du caucus national et y prononcera le mot d'ouverture.

Note à l'intention des médias : Couverture libre du mot d'ouverture pour les représentants des médias accrédités 17 h 30 Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.

Fermé aux médias

