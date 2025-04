TORONTO, le 9 avril 2025 /CNW/ - Les nouvelles saveurs rafraîchissantes de la gamme des boissons froides printemps-été 2025 sont arrivées chez Tim!

La gamme des boissons froides de Tim comprend des classiques qui font leur retour, et aussi quelques nouvelles saveurs alléchantes :

Le menu des boissons froides printemps-été est arrivé chez Tim Hortons, et il comprend plusieurs NOUVEAUTÉS : RafraîchiTim givrés, café infusé à froid à la guimauve grillée, et cappuccino glacé moka OREO® (Groupe CNW/Tim Hortons) La nouvelle collection de tasses et gobelets du printemps 2025 sera également offerte dans les restaurants participants au Canada et sur BoutiqueTim.ca. (Groupe CNW/Tim Hortons)

NOUVEAUX RafraîchiTim givrés de Tim Hortons

Les RafraîchiTim givrés sont une nouvelle variété glacée et onctueuse dans laquelle vous pouvez déguster vos saveurs de RafraîchiTim favorites, comme orange-tangerine, mûre-yuzu, pêche, et fraise-melon, en plus de la nouvelle saveur ananas et fruit du dragon.





L'emblématique cappuccino glacé, rendu encore plus irrésistible avec la saveur moka et des morceaux de biscuits OREO® à chaque gorgée.





À la demande générale, le cappuccino glacé à saveur OREO® DOUBLE CRÈME fait son retour! Il est préparé avec des morceaux de biscuits OREO® et du sirop à la vanille, le tout recouvert d'une garniture fouettée à saveur de vanille et d'encore plus de morceaux de biscuits OREO®.





Le café infusé à froid de Tim, infusé pendant 16 heures en restaurant pour créer un goût riche et velouté, recouvert d'une mousse à la guimauve grillée. Vous en raffolerez!

« Célébrer le retour du beau temps est un rituel canadien annuel! Et quoi de mieux pour l'occasion que de porter un toast à l'été en essayant toutes les délicieuses boissons froides de Tim! », a déclaré Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Nous offrons cette année des saveurs novatrices comme les RafraîchiTim givrés, et des classiques comme le cappuccino glacé OREO® double crème. Les amateurs de Tim pourront se rafraîchir toute la saison grâce à notre incroyable menu des boissons froides! »

La nouvelle collection de tasses et gobelets du printemps 2025 sera également offerte dans les restaurants participants au Canada et sur BoutiqueTim.ca. Cette collection comprend une gamme de tasses et gobelets en acier inoxydable de différents formats et designs, ainsi qu'une tasse avec le message suivant : « Pardon, j'avais pas encore pris mon Tim ».

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

