Le Menu Délices Valeur d'A&W offre des produits délicieux et de qualité à moins de 4 $

Le restaurant invite les Québécois•es à se procurer ses incontournables pour seulement 4 $ ou moins chacun comme le Buddy BurgerTM avec fromage ou le Buddy BurgerTM au poulet.

MONTRÉAL, le 5 janv. 2026 /CNW/ - Des ingrédients savoureux et de qualité à petits prix : voilà ce que propose le menu Délices Valeur d'A&W. Offrant une variété d'options populaires à moins de 4 $, le menu Délices Valeur a tout pour plaire à tout le monde, tous les jours.

Le restaurant invite les Québécois·es à se procurer ses incontournables pour seulement 4 $ ou moins chacun comme le Buddy BurgerTM avec fromage ou le Buddy BurgerTM au poulet. (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.)

Le menu Délices Valeur à moins de 4 $ d'A&W offre aux invité.e.s un rapport qualité-prix exceptionnel à tous les jours avec les ingrédients de premier choix emblématiques de la première chaîne de burgers au Canada. Chaque bouchée révèle la qualité savoureuse du bœuf nourri à l'herbe sans hormones artificielles ou stéroïdes, et du poulet élevé sans antibiotiques.

Le menu Délices Valeur à moins de 4 $ propose :

Le Buddy Burger TM avec fromage

avec fromage Le Buddy Burger™ au poulet

Le Wrap au poulet chipotle piquant

Le Wrap au poulet avec bacon

« Les Québécois.es adorent déjà nos burgers faits à partir d'ingrédients de qualité, et c'est exactement ce qu'ils vont retrouver dans notre menu Délices Valeur », affirme Susan Senecal, cheffe de la direction des Services Alimentaires A&W du Canada Inc. « De nos délicieux Buddy™ burgers, à nos wrap au poulet, il y en a pour tous les goûts. Ceux qui recherchent de la qualité à prix abordable seront comblés. »

Le menu Délices Valeur à moins de 4 $ est disponible dans tous les restaurants A&W et sur l'application A&W, tous les jours.

À propos d'A&W Canada

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec près de 200 restaurants au Québec. Reconnus pour notre célèbre famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 050 restaurants partout au pays, fièrement détenus et exploités par des Canadien.ne.s. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca .

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Pour toutes demandes médias, veuillez contacter : Èle Thibault, [email protected], Rethink Communications LP