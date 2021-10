Lorraine Sommerfeld est la journaliste de l'année selon l'AJAC

TORONTO, le 14 oct. 2021 /CNW/ - Lorraine Sommerfeld a été nommée journaliste automobile de l'année lors de la 38e édition des prix de journalisme automobile de l'Association des journalistes automobiles du Canada. Elle se joint aux 13 journalistes automobiles canadiens de renommée ayant aussi été reconnus lors du gala. La soirée s'est déroulée en ligne ainsi qu'en groupe réuni pour la première fois depuis 2019 à Ajax en Ontario mercredi le 14 octobre 2021.

Le prix reconnaissant le journaliste de l'année est présenté par Jaguar Land Rover Canada depuis 1984. Il fut inauguré par John Mackie, ancien président de Jaguar Canada avec comme objectif de « reconnaître l'excellence en journalisme automobile canadien ».

"Jaguar Land Rover Canada est fière de commanditer le prix du journaliste automobile de l'année, une tradition qui perdure depuis 1984 », a affirmé John Lindo, directeur du marketing et des relations publiques chez Jaguar Land Rover Canada. « Les juges ont dû travailler très fort pour finaliser leur choix du ou de la gagnante parmi d'innombrables candidats de qualité. Nous félicitons Lorraine pour son premier prix titre de journaliste de l'année et Kyle pour sa position de finaliste. Chacun de ces individus est un journaliste exceptionnel qui mérite ce prix prestigieux".

Voici la liste complète des prix et des récipiendaires du 38e gala annuel des prix de journalisme automobile de l'AJAC.



Journaliste de l'année présenté par Jaguar Land Rover Canada

Gagnante : Lorraine Sommerfeld

Finaliste : Kyle Patrick

Prix de rédaction automobile Wakefield Castrol

Sujets techniques

Gagnant : William Clavey

Finaliste : Jeremy Sinek

Essai routier

Gagnant : Peter Bleakney

Finaliste : Matthew Guy

Prix du meilleur reportage présenté par Subaru Canada

Gagnant : Dustin Woods

Finaliste : Kyle Patrick

Prix de journalisme environnemental présenté par Nissan Canada

Gagnant : Steven Bochenek

Finaliste : Kelly Taylor

Finaliste : Dale Edward Johnson

Prix de la meilleure photographie présenté par Mazda Canada

Gagnant, publié : Kyle Patrick

Finaliste, publié : Justin Pritchard

Gagnant, non publié : Russell Purcell

Finaliste, non publié : Justin Pritchard

Prix de journalisme sur la sécurité routière présenté par Volvo Car Canada

Gagnant : Russell Purcell

Finaliste : Jill McIntosh

Prix de vidéo journalisme remis par General Motors du Canada

Gagnant : Willliam Clavey

Finalistes : Stephen et Howard Elmer

Prix du récit de voyage et d'aventure présenté par AJAC

Gagnant : Dan Heyman

Finaliste : Stephanie Wallcraft

Prix de rédaction commerciale présenté par Kal Tire

Gagnant : Mark Richardson

Finaliste :William Clavey

À propos de l'AJAC

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que des membres affaires dont le travail se concentre sur l'industrie de l'automobile canadienne. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux évènements de conduite annuels de l'AJAC, et aux programmes de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), des Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, des Prix de l'Innovation et de l'Éco Randonnée.

