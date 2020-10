Sami Haj-Assaad est le journaliste de l'année selon l'AJAC

TORONTO, le 28 oct. 2020 /CNW/ - Sami Haj-Assaad est le journaliste automobile de l'année selon l'AJAC. Il se joint aux 13 journalistes automobiles canadiens de renommée ayant aussi été reconnus pour leur travail. Le prix fut remis lors de la 37e édition des Prix en journalisme automobile de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC), qui s'est tenue en ligne, mardi le 27 octobre 2020.



Le prix pour le journaliste de l'année est présenté par Jaguar Land Rover Canada. Il fut inauguré en 1984 par John Mackie, ancien président de Jaguar Canada. Le but à l'époque était de « reconnaître l'excellence en journalisme automobile canadien ». Depuis 37 ans, ce prestigieux prix est remis par Jaguar Land Rover Canada. En étant nommé le journaliste de l'année, Sami Haj-Assaad reçoit la reconnaissance journalistique la plus estimée au Canada. Cette année le/la finaliste est : William Clavey



"Jaguar Land Rover Canada est fière de commanditer le prix du journaliste automobile de l'année, une tradition qui perdure depuis 1984 » - nous a dit John Lindo, Directeur du marketing et des relations publiques chez Jaguar Land Rover Canada. « Cette année, les juges ont eu le dur travail de reconnaître et de choisir le gagnante parmi d'innombrables candidats de qualité. Nous félicitons Sami pour son premier prix titre de journaliste de l'année et William pour sa position de finaliste. Chacun de ces individus est un journaliste exceptionnel qui mérite cette victoire".

Journaliste de l'année présenté par Jaguar Land Rover Canada

Gagnant : Sami Haj-Assaad

https://www.thedrive.com/author/sami-haj-assaad

https://www.autotrader.ca/newsfeatures/20200811/how-mazda-uses-food-and-surfing-to-inspire-vehicle-design/

https://www.autotrader.ca/newsfeatures/20200708/advanced-driver-assistance-tech-could-be-to-blame-for-distracted-drivers

https://www.autotrader.ca/newsfeatures/20200428/how-crash-safety-has-changed-with-alternate-fuels

Finaliste: William Clavey

https://rpmweb.ca/fr/chroniques/dossiers-speciaux/de-montreal-a-manic-5-en-hiver-a-bord-d-une-voiture-electrique

https://www.thedrive.com/new-cars/35696/the-2020-tesla-model-y-proves-how-far-behind-the-rest-of-the-auto-industry-still-is

https://www.wheels.ca/news/we-need-cars-more-than-ever/

https://www.thedrive.com/new-cars/35694/2020-lamborghini-huracan-evo-spyder-review-the-best-social-media-influencer-is-still-a-v10-lambo

Prix de rédaction automobile Wakefield Castrol

Sujets techniques

Gagnante : Jil McIntosh

https://driving.ca/column/how-it-works/how-it-works-regenerative-braking

Finaliste: Sami Haj-Assaad

https://www.autotrader.ca/newsfeatures/20200708/advanced-driver-assistance-tech-could-be-to-blame-for-distracted-drivers

Prix de rédaction automobile Wakefield Castrol

Essai routier

Gagnante : Jil McIntosh

https://driving.ca/infiniti/q60/reviews/road-test/car-review-2019-infiniti-q60-i-line-red-sport

Finaliste : Brian Harper

https://www.theglobeandmail.com/drive/article-behind-closed-garage-doors-uncovering-the-secret-lives-of/

Prix du meilleur reportage présenté par Subaru Canada

Gagnante : Jil McIntosh

"Cracking the Myth" "No, Ralph Nader Didn't Kill The Corvair." https://oldautos.ca/

Finaliste : Jeremy Sinek

https://www.theglobeandmail.com/drive/article-behind-closed-garage-doors-uncovering-the-secret-lives-of/

Prix de journalisme environnemental présenté par Nissan Canada

Gagnant : Steven Bochenek

https://issuu.com/vicariousmag/docs/9845-1568628992/s/145375

Finaliste : William Clavey

https://www.thedrive.com/new-cars/32340/a-frozen-500-mile-mad-dash-through-quebec-shows-what-the-kia-niro-ev-can-and-cant-do

Prix de la meilleure photographie présenté par AJAC en mémoire du Paul Williams

Gagnant, publié: Jeff Wilson

https://www.autotrader.ca/expert/20200819/2020-hyundai-veloster-n-review/

Finaliste, publié: Russell Purcell

https://tractionlife.com/2020-range-rover-evoque-review/

Gagnant, non publié : Derek McNaughton

Finaliste, non publié: Sami Haj-Assaad

Prix de journalisme sur la sécurité routière présenté par CAA

Gagnant : Justin Pritchard

https://driving.ca/jeep/wrangler/features/feature-story/you-dont-have-to-spend-a-lot-to-get-good-headlights

Prix de vidéo journalisme remis par General Motors du Canada

Gagnant: Antoine Joubert

https://www.youtube.com/watch?v=GsWAM8yCJ2Y

Finaliste: William Clavey

https://www.facebook.com/watch/?v=2521939478055159

Prix du récit de voyage et d'aventure présenté par SiriusXM

Gagnant: Michel Crépault

http://www.autoexpert.ca/fr-ca/actualites/le-lexus-rx-un-tapis-magique-?mid=202004&nid=9065

Finaliste: Mark Richardson

https://www.theglobeandmail.com/drive/mobility/article-driving-a-kicks-on-route-66/

Prix de rédaction commerciale présenté par Kal Tire

Gagnant : Sami Haj-Assaad

https://www.autotrader.ca/newsfeatures/20200811/how-mazda-uses-food-and-surfing-to-inspire-vehicle-design/

Prix de journalisme en sport automobile Julie Wilkinson présenté par le Canadian Tire Motorsport Park

Gagnante : Stephanie Wallcraft

https://www.wheels.ca/news/20-years-on-greg-moores-legacy-endures-through-red-gloves/?mvt=i&mvn=474efd5d983e4b2abf7d204ec706df2f&mvp=NA-STARCOM-11239223&mvl=Size-134x170%20Fn-Ad%20from%203rd%20party%20site%20[Article%204-Across%20(New%20Design%203rd%20Par

À propos de l'AJAC

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que des membres affaires dont le travail se concentre sur l'industrie de l'automobile canadienne. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux évènements de conduite annuels de l'AJAC, et aux programmes de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), des Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, des Prix de l'Innovation et de l'ÉcoRandonnée.

Renseignements: Cindy Hawryluk, administratrice, AJAC, 905-978-7239 [email protected]; Stephanie Wallcraft, présidente, AJAC 416-888-3762, [email protected]; Dan Heyman, vice-présidente, AJAC 604-729-4281 [email protected]

