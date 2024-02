Symboles boursiers

BOSTON, le 27 févr. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec le Commonwealth du Massachusetts pour fournir une solution de gestion financière avec CGI AdvantageMD, une plateforme en nuage moderne et unifiée intégrant des données financières. CGI déploiera une solution conçue pour le gouvernement qui correspond aux objectifs de transformation du Commonwealth, notamment en matière d'amélioration de la transparence et de la conformité des données, d'élimination des activités redondantes ainsi que de meilleures pratiques d'affaires pour permettre au Commonwealth d'être plus efficace dans ses interactions avec les employés, les sous-traitants et les fournisseurs.

« L'efficacité et la sécurité des opérations financières du Commonwealth ainsi que nos rapports avec nos résidents et contribuables, avec le gouvernement fédéral et avec les détenteurs d'obligations dépendent tous de notre système de gestion intégré. Les améliorations transformatrices de cette nouvelle génération de technologies sont attendues avec impatience », a affirmé William McNamara, contrôleur du Commonwealth du Massachusetts.

« En déplaçant les systèmes du Commonwealth vers le nuage, nos agences seront plus résilientes et nous serons prêts à nous adapter aux prochains changements technologiques », a ajouté Jason Snyder, secrétaire aux Services et à la sécurité technologiques du Massachusetts.

Le secrétaire à l'Administration et aux finances, Matthew Gorzkowicz, a déclaré : « Nous sommes ravis de la possibilité de moderniser nos systèmes logiciels et d'utiliser de meilleurs outils ainsi que des données plus précises pour gérer les finances d'État de façon efficace et sécuritaire. Cette mise à niveau bien nécessaire aidera grandement les agences d'État à améliorer leurs méthodes comptables. »

CGI Advantage simplifie la gestion et la planification grâce à sa technologie de logiciel service éprouvée, flexible et sûre. Conviviale et centrée sur la mobilité, la solution infonuagique CGI Advantage a été mise en œuvre dans plus de 500 organisations gouvernementales au pays, afin de réduire les risques et de simplifier les processus d'affaires.

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis par le Commonwealth pour cette transformation vitale des leurs opérations, a indiqué Sandy Maloney, vice-présidente chez CGI, pratique du Secteur public de la Nouvelle-Angleterre, États-Unis. Une telle initiative transformatrice fera évoluer la gestion financière du Commonwealth grâce à une expérience utilisateur améliorée, des processus plus efficaces et une sécurité renforcée. »

À propos de CGI Advantage

CGI Advantage est une plateforme de gestion intégrée unifiée qui combine technologie moderne et solutions gouvernementales. Hébergée en nuage, cette plateforme intuitive et sécurisée de logiciel service répond aux exigences des gouvernements d'États et locaux et simplifie les activités de gestion financière, de ressources humaines, de budgétisation axée sur la performance, d'approvisionnement et d'intelligence d'affaires. Solution éprouvée, CGI Advantage repose sur plus de 46 années d'expérience dans le secteur public, soutenue par une communauté active de clients qui apprécient l'innovation et la valeur du réseau d'experts mondiaux de CGI. Apprenez-en davantage sur cgi.com/fr/solution/cgi-advantage.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

