Le mardi 7 octobre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

06 oct, 2025, 21:23 ET

OTTAWA, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

 Washington D.C. (États-Unis d'Amérique)



11 h 30

Le premier ministre arrivera à la Maison-Blanche.




Note à l'intention des médias : 

  • Couverture libre


11 h 45

Le premier ministre rencontrera le président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump, dans le Bureau ovale.




Note à l'intention des médias : 

  • Prise d'images pool


12 h 15

Le premier ministre prendra part à un dîner de travail officiel donné par le président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump.




Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada