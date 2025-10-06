OTTAWA, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Washington D.C. (États-Unis d'Amérique)



11 h 30 Le premier ministre arrivera à la Maison-Blanche.





Note à l'intention des médias : Couverture libre



11 h 45 Le premier ministre rencontrera le président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump, dans le Bureau ovale.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool



12 h 15 Le premier ministre prendra part à un dîner de travail officiel donné par le président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump.





Fermé aux médias

