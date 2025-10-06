Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
06 oct, 2025, 21:23 ET
OTTAWA, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Washington D.C. (États-Unis d'Amérique)
|
|
|
11 h 30
|
Le premier ministre arrivera à la Maison-Blanche.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
11 h 45
|
Le premier ministre rencontrera le président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump, dans le Bureau ovale.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
12 h 15
|
Le premier ministre prendra part à un dîner de travail officiel donné par le président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump.
|
|
|
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article