Le mardi 31 mars 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

30 mars, 2026, 18:17 ET

OTTAWA, ON, le 30 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Wakefield (Québec)


11 h 25

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour protéger les terres et les eaux du Canada.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription. 
  • Les représentants des médias sont priés de se présenter au plus tard à 10 h 45.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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