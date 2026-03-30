Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
30 mars, 2026, 18:17 ET
OTTAWA, ON, le 30 mars 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Wakefield (Québec)
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11 h 25
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Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour protéger les terres et les eaux du Canada.
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Notes à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
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