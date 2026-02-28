OTTAWA, ON, le 28 févr. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Mumbai (Inde)

16 h 45 Le premier ministre s'envolera vers New Delhi, en Inde.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool



New Delhi (Inde)

19 h 00 Le premier ministre arrivera à New Delhi, en Inde.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool

