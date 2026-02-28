Le dimanche 1 mars 2026 English

OTTAWA, ON, le 28 févr. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Mumbai (Inde)

16 h 45           

Le premier ministre s'envolera vers New Delhi, en Inde.



New Delhi (Inde)

19 h 00           

Le premier ministre arrivera à New Delhi, en Inde.



