Cabinet du Premier ministre du Canada

27 oct, 2025, 08:46 ET

OTTAWA, ON, le 27 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Kuala Lumpur (Malaisie)




11 h 30           

Le premier ministre partira pour Singapour, en République de Singapour.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Singapour (République de Singapour)




12 h 30           

Le premier ministre arrivera à Singapour, en République de Singapour.




Fermé aux médias



13 h 30           

Le premier ministre visitera les installations portuaires et rencontrera le président-directeur général du groupe PSA International, Kim Pong Ong.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

