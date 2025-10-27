Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
27 oct, 2025, 08:46 ET
OTTAWA, ON, le 27 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Kuala Lumpur (Malaisie)
|
|
|
|
11 h 30
|
Le premier ministre partira pour Singapour, en République de Singapour.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
Singapour (République de Singapour)
|
|
|
|
12 h 30
|
Le premier ministre arrivera à Singapour, en République de Singapour.
|
|
|
|
Fermé aux médias
|
|
|
13 h 30
|
Le premier ministre visitera les installations portuaires et rencontrera le président-directeur général du groupe PSA International, Kim Pong Ong.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
