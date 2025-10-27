OTTAWA, ON, le 27 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Kuala Lumpur (Malaisie)





11 h 30 Le premier ministre partira pour Singapour, en République de Singapour.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool Singapour (République de Singapour)





12 h 30 Le premier ministre arrivera à Singapour, en République de Singapour.





Fermé aux médias



13 h 30 Le premier ministre visitera les installations portuaires et rencontrera le président-directeur général du groupe PSA International, Kim Pong Ong.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias