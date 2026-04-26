Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
26 avr, 2026, 18:50 ET
OTTAWA, ON, le 26 avril 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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9 h 15
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Le premier ministre annoncera une mesure visant à bâtir un Canada fort pour tous.
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Notes à l'intention des médias :
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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