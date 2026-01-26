Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
26 janv, 2026, 17:35 ET
OTTAWA, ON, le 26 janv. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
9 h 00
|
Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
|
14 h 15
|
Le premier ministre participera à la période de questions.
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
|
16 h 00
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Nunavut, John Main.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
17 h 15
|
Le premier ministre rencontrera des joueurs de hockey de l'Équipe olympique canadienne.
|
Note à l'intention des médias :
|
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/media
Partager cet article