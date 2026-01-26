Le mardi 27 janvier 2026 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

26 janv, 2026, 17:35 ET

OTTAWA, ON, le 26 janv. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

9 h 00             

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


14 h 15           

Le premier ministre participera à la période de questions.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


16 h 00           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Nunavut, John Main.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


17 h 15           

Le premier ministre rencontrera des joueurs de hockey de l'Équipe olympique canadienne.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

