Région de la capitale nationale (Canada)

9 h 00 Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



14 h 15 Le premier ministre participera à la période de questions.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



16 h 00 Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Nunavut, John Main.





17 h 15 Le premier ministre rencontrera des joueurs de hockey de l'Équipe olympique canadienne.





