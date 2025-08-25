Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Berlin (Allemagne)
8 h 00
Le premier ministre assistera à une cérémonie d'accueil à la chancellerie fédérale d'Allemagne.
Note à l'intention des médias :
8 h 15
|
Le premier ministre rencontrera le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.
Fermé aux médias
8 h 30
Le premier ministre participera à un petit-déjeuner de travail organisé par le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.
Fermé aux médias
9 h 30
Le premier ministre tiendra une conférence de presse conjointe avec le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.
Note à l'intention des médias :
Kiel (Allemagne)
13 h 10
Le premier ministre arrivera à Kiel, en Allemagne.
Fermé aux médias
13 h 20
Le premier ministre visitera une usine de fabrication de matériel de défense.
Note à l'intention des médias :
Riga (Lettonie)
18 h 00
Le premier ministre arrivera à Riga, en Lettonie.
Note à l'intention des médias :
|
18 h 10
Le premier ministre sera accueilli par la première ministre de la Lettonie, Evika Siliņa, et signera le livre des invités de marque.
Note à l'intention des médias :
|
18 h 35
Le premier ministre rencontrera la première ministre de la Lettonie, Evika Siliņa.
Note à l'intention des médias :
|
19 h 00
Le premier ministre fera une brève déclaration aux représentants des médias aux côtés de la première ministre de la Lettonie, Evika Siliņa.
Note à l'intention des médias :
|
