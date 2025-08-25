Le mardi 26 août 2025 English

OTTAWA, ON, le 25 août 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Berlin (Allemagne)

8 h 00             

Le premier ministre assistera à une cérémonie d'accueil à la chancellerie fédérale d'Allemagne.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre


8 h 15             

Le premier ministre rencontrera le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.



Fermé aux médias


8 h 30             

Le premier ministre participera à un petit-déjeuner de travail organisé par le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.



Fermé aux médias


9 h 30             

Le premier ministre tiendra une conférence de presse conjointe avec le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre

Kiel (Allemagne)

13 h 10           

Le premier ministre arrivera à Kiel, en Allemagne.



Fermé aux médias


13 h 20           

Le premier ministre visitera une usine de fabrication de matériel de défense.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Riga (Lettonie)

18 h 00           

Le premier ministre arrivera à Riga, en Lettonie.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


18 h 10           

Le premier ministre sera accueilli par la première ministre de la Lettonie, Evika Siliņa, et signera le livre des invités de marque.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


18 h 35           

Le premier ministre rencontrera la première ministre de la Lettonie, Evika Siliņa.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


19 h 00           

Le premier ministre fera une brève déclaration aux représentants des médias aux côtés de la première ministre de la Lettonie, Evika Siliņa.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre

