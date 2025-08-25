Le premier ministre arrivera à Riga, en Lettonie.

Note à l'intention des médias :

Le premier ministre sera accueilli par la première ministre de la Lettonie, Evika Siliņa, et signera le livre des invités de marque.

Note à l'intention des médias :

Le premier ministre rencontrera la première ministre de la Lettonie, Evika Siliņa.

Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre

19 h 00