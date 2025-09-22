Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
New York (États-Unis d'Amérique)
|
8 h 50
|
Le premier ministre participera à l'ouverture du débat général de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Couverture pool
|
11 h 30
|
Le premier ministre et le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, tiendront conjointement un événement intitulé « Renouer avec l'enfance et l'humanité : favoriser la paix en Ukraine par le retour des enfants déportés ».
|
Note à l'intention des médias :
|
• Couverture pool
|
14 h 00
|
Le premier ministre rencontrera la première ministre de la Barbade, Mia Mottley.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool au début de la rencontre
|
14 h 30
|
Le premier ministre rencontrera le président du Conseil présidentiel de transition d'Haïti, Laurent Saint-Cyr.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool au début de la rencontre
|
17 h 00
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Chine, Li Qiang.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool au début de la rencontre
|
18 h 35
|
Le premier ministre tiendra un point de presse.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Couverture libre pour les représentants des médias accrédités
|
19 h 15
|
Le premier ministre participera à une réception organisée par le président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump.
|
Fermé aux médias
