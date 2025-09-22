Le mardi 23 septembre 2025 English

New York (États-Unis d'Amérique)

8 h 50            

Le premier ministre participera à l'ouverture du débat général de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.



Note à l'intention des médias :

     •  Couverture pool


11 h 30           

Le premier ministre et le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, tiendront conjointement un événement intitulé « Renouer avec l'enfance et l'humanité : favoriser la paix en Ukraine par le retour des enfants déportés ».



Note à l'intention des médias :

     •  Couverture pool


14 h 00           

Le premier ministre rencontrera la première ministre de la Barbade, Mia Mottley.



Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool au début de la rencontre


14 h 30           

Le premier ministre rencontrera le président du Conseil présidentiel de transition d'Haïti, Laurent Saint-Cyr.



Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool au début de la rencontre


17 h 00           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Chine, Li Qiang.



Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool au début de la rencontre


18 h 35           

Le premier ministre tiendra un point de presse.



Note à l'intention des médias :

     •  Couverture libre pour les représentants des médias accrédités


19 h 15           

Le premier ministre participera à une réception organisée par le président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump.



