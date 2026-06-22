Le mardi 23 juin 2026

OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Outaouais (Québec)

17 h 00 Le premier ministre visitera une entreprise locale pour célébrer la Fête nationale du Québec.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool 17 h 50 Le premier ministre participera à un festival communautaire pour célébrer la Fête nationale du Québec.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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