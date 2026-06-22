Le mardi 23 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
22 juin, 2026, 17:16 ET
OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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17 h 00
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Le premier ministre visitera une entreprise locale pour célébrer la Fête nationale du Québec.
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Note à l'intention des médias :
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17 h 50
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Le premier ministre participera à un festival communautaire pour célébrer la Fête nationale du Québec.
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Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/en/media
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