Le mardi 23 juin 2026

English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

22 juin, 2026, 17:16 ET

OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Outaouais (Québec)

17 h 00

Le premier ministre visitera une entreprise locale pour célébrer la Fête nationale du Québec.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

17 h 50

Le premier ministre participera à un festival communautaire pour célébrer la Fête nationale du Québec.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/en/media

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada