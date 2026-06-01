Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
01 juin, 2026, 18:58 ET
OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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10 h 00
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Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
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Édifice de l'Ouest
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Colline du Parlement
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12 h 30
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Le premier ministre rencontrera les membres de la Victoire de Montréal, championnes de la Coupe Walter 2026 de la Ligue professionnelle de hockey féminin.
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Note à l'intention des médias :
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Longueuil (Québec)
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15 h 00
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Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à transformer les infrastructures locales à l'échelle du Québec. Il sera accompagné de la première ministre du Québec, Christine Fréchette.
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Notes à l'intention des médias :
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16 h 20
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Le premier ministre rencontrera des professionnels de la santé de la région.
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Note à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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