Le mardi 2 juin 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

01 juin, 2026, 18:58 ET

OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


10 h 00           

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


12 h 30           

Le premier ministre rencontrera les membres de la Victoire de Montréal, championnes de la Coupe Walter 2026 de la Ligue professionnelle de hockey féminin.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Longueuil (Québec)


15 h 00           

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à transformer les infrastructures locales à l'échelle du Québec. Il sera accompagné de la première ministre du Québec, Christine Fréchette.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 14 h 15.

 

16 h 20           

Le premier ministre rencontrera des professionnels de la santé de la région.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca 

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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