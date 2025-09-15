Le mardi 16 septembre 2025 English

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.


Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement


13 h 40

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe.



14 h 30

Le premier ministre rencontrera des dirigeants de l'industrie du canola. Il sera accompagné du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Heath MacDonald, du ministre du Commerce international, Maninder Sidhu, du secrétaire d'État (Développement rural), Buckley Belanger, et du secrétaire parlementaire du premier ministre, Kody Blois.



