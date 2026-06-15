Le mardi 16 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
15 juin, 2026, 12:20 ET
OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
Évian (France)
|
9 h 00
|
Le premier ministre participera à la première séance de travail du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
11 h 00
|
Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
11 h 20
|
Le premier ministre rencontrera le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
12 h 00
|
Le premier ministre participera au déjeuner de travail du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
14 h 45
|
Le premier ministre participera à la photo de famille du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 aux côtés de représentants des pays et organisations internationales invités.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
15 h 15
|
Le premier ministre participera la séance de travail du Sommet des dirigeants du G7 en compagnie de représentants des pays et organisations internationales invités.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
16 h 30
|
Le premier ministre rencontrera le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
17 h 20
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
17 h 45
|
Le premier ministre rencontrera le président de la République de Corée, Lee Jae Myung.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
19 h 15
|
Le premier ministre assistera au spectacle culturel du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.
|
Fermé aux médias
|
20 h 30
|
Le premier ministre participera au dîner du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 organisé par le président de la France, Emmanuel Macron.
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article