Le mardi 16 juin 2026

9 h 00 Le premier ministre participera à la première séance de travail du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.









Note à l'intention des médias :



Prise d'images pool







11 h 00 Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni.









Note à l'intention des médias :



Prise d'images pool au début de la rencontre







11 h 20 Le premier ministre rencontrera le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.









Note à l'intention des médias :



Prise d'images pool au début de la rencontre







12 h 00 Le premier ministre participera au déjeuner de travail du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.









Note à l'intention des médias :



Prise d'images pool et diffuseur hôte







14 h 45 Le premier ministre participera à la photo de famille du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 aux côtés de représentants des pays et organisations internationales invités.









Note à l'intention des médias :



Prise d'images pool et diffuseur hôte







15 h 15 Le premier ministre participera la séance de travail du Sommet des dirigeants du G7 en compagnie de représentants des pays et organisations internationales invités.









Note à l'intention des médias :



Prise d'images pool et diffuseur hôte







16 h 30 Le premier ministre rencontrera le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.









Note à l'intention des médias :



Prise d'images pool au début de la rencontre







17 h 20 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.









Note à l'intention des médias :



Prise d'images pool au début de la rencontre







17 h 45 Le premier ministre rencontrera le président de la République de Corée, Lee Jae Myung.









Note à l'intention des médias :



Prise d'images pool au début de la rencontre







19 h 15 Le premier ministre assistera au spectacle culturel du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.









Fermé aux médias







20 h 30 Le premier ministre participera au dîner du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 organisé par le président de la France, Emmanuel Macron.





