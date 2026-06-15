Le mardi 16 juin 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

15 juin, 2026, 12:20 ET

OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Évian (France)

9 h 00

Le premier ministre participera à la première séance de travail du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.



Note à l'intention des médias :

 

  • Prise d'images pool


11 h 00

Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni.



Note à l'intention des médias :

 

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


11 h 20

Le premier ministre rencontrera le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.



Note à l'intention des médias :

 

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


12 h 00

Le premier ministre participera au déjeuner de travail du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.



Note à l'intention des médias :

 

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte


14 h 45

Le premier ministre participera à la photo de famille du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 aux côtés de représentants des pays et organisations internationales invités.



Note à l'intention des médias :

 

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte


15 h 15

Le premier ministre participera la séance de travail du Sommet des dirigeants du G7 en compagnie de représentants des pays et organisations internationales invités.



Note à l'intention des médias :

 

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte


16 h 30

Le premier ministre rencontrera le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.



Note à l'intention des médias :

 

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


17 h 20

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.



Note à l'intention des médias :

 

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


17 h 45

Le premier ministre rencontrera le président de la République de Corée, Lee Jae Myung.



Note à l'intention des médias :

 

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


19 h 15

Le premier ministre assistera au spectacle culturel du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.



Fermé aux médias


20 h 30

Le premier ministre participera au dîner du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 organisé par le président de la France, Emmanuel Macron.



Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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