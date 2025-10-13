Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Charm el-Cheikh (Égypte)
8 h 00
Le premier ministre quittera Charm el-Cheikh, en Égypte.
Fermé aux médias
Région de la capitale nationale (Canada)
13 h 30
Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.
Fermé aux médias
