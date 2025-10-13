OTTAWA, ON, le 13 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Charm el-Cheikh (Égypte)



8 h 00 Le premier ministre quittera Charm el-Cheikh, en Égypte.





Fermé aux médias



Région de la capitale nationale (Canada)



13 h 30 Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.





Fermé aux médias

