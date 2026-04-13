Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
13 avr, 2026, 18:54 ET
OTTAWA, ON, le 13 avril 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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10 h 00
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Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les Canadiennes et les Canadiens.
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Troisième étage
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Édifice de l'Ouest
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Colline du Parlement
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Notes à l'intention des médias :
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12 h 50
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Le premier ministre se joindra au président de la Finlande, Alexander Stubb, pour assister à une pratique de la Charge d'Ottawa.
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Note à l'intention des médias :
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13 h 40
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Le premier ministre accueillera au Parlement le président de la Finlande, Alexander Stubb.
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Portes de la tour Mackenzie
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Édifice de l'Ouest
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Colline du Parlement
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Note à l'intention des médias :
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13 h 50
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Le premier ministre rencontrera le président de la Finlande, Alexander Stubb.
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Troisième étage
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Édifice de l'Ouest
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Colline du Parlement
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Note à l'intention des médias :
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16 h 00
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Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew.
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Note à l'intention des médias :
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18 h 00
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Le premier ministre tiendra un dîner de travail avec le président de la Finlande, Alexander Stubb.
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Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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