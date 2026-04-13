Le mardi 14 avril 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

13 avr, 2026, 18:54 ET

OTTAWA, ON, le 13 avril 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


10 h 00           

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les Canadiennes et les Canadiens.



Troisième étage

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

12 h 50           

Le premier ministre se joindra au président de la Finlande, Alexander Stubb, pour assister à une pratique de la Charge d'Ottawa.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

13 h 40           

Le premier ministre accueillera au Parlement le président de la Finlande, Alexander Stubb.



Portes de la tour Mackenzie

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

13 h 50           

Le premier ministre rencontrera le président de la Finlande, Alexander Stubb.



Troisième étage

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

16 h 00           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

18 h 00           

Le premier ministre tiendra un dîner de travail avec le président de la Finlande, Alexander Stubb.



Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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