Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les Canadiennes et les Canadiens.

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

Le premier ministre se joindra au président de la Finlande, Alexander Stubb, pour assister à une pratique de la Charge d'Ottawa.

Note à l'intention des médias :

Le premier ministre accueillera au Parlement le président de la Finlande, Alexander Stubb.

Note à l'intention des médias :

Le premier ministre rencontrera le président de la Finlande, Alexander Stubb.

Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew.

Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre

18 h 00