Cabinet du Premier ministre du Canada

12 janv, 2026, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 12 janv. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Prince Rupert (Colombie-Britannique)



9 h 00

Le premier ministre rencontrera les dirigeants des Premières Nations côtières.



Fermé aux médias


11 h 40

Le premier ministre visitera une entreprise locale.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


Vancouver (Colombie-Britannique)


14 h 45

Le premier ministre s'envolera vers Beijing, en République populaire de Chine.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

