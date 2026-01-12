Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
12 janv, 2026, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 12 janv. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Prince Rupert (Colombie-Britannique)
|
9 h 00
|
Le premier ministre rencontrera les dirigeants des Premières Nations côtières.
|
Fermé aux médias
|
11 h 40
|
Le premier ministre visitera une entreprise locale.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
Vancouver (Colombie-Britannique)
|
14 h 45
|
Le premier ministre s'envolera vers Beijing, en République populaire de Chine.
|
Note à l'intention des médias :
|
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article