OTTAWA, ON, le 12 janv. 2026

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Prince Rupert (Colombie-Britannique)



9 h 00 Le premier ministre rencontrera les dirigeants des Premières Nations côtières.





Fermé aux médias



11 h 40 Le premier ministre visitera une entreprise locale.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool



Vancouver (Colombie-Britannique)



14 h 45 Le premier ministre s'envolera vers Beijing, en République populaire de Chine.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool

