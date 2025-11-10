Le mardi 11 novembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

10 nov, 2025, 17:21 ET

OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 45

Le premier ministre participera à la cérémonie nationale du jour du Souvenir.


Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Jean-François Chevrier à l'adresse [email protected].
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 00.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Cabinet du Premier ministre du Canada