Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
10 nov, 2025, 17:21 ET
OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
10 h 45
|
Le premier ministre participera à la cérémonie nationale du jour du Souvenir.
|
|
Notes à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article