MONTRÉAL, le 27 juin 2026 /CNW/ - L'Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie célèbre aujourd'hui le lancement du Marché public du P'tit Beaubien au parc Joseph-Paré. Citoyennes et citoyens, élues et élues locaux, commerces du quartier et une douzaine de marchandes et marchands sont au rendez-vous pour le coup d'envoi de ce nouveau milieu de vie.

Le Marché public du P'tit Beaubien : le lieu de rencontre de l’Est de Rosemont (Groupe CNW/Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal))

Pendant 11 semaines, tous les samedis, du 27 juin au 5 septembre, le marché proposera une offre alléchante de produits frais, locaux et artisanaux. Au-delà des étals, le public pourra rencontrer des productrices et producteurs passionnés. Une réponse concrète à une forte demande citoyenne pour un marché de proximité dans l'Est de Rosemont.

« Nous souhaitons faire de ce marché une destination gourmande incontournable. Il s'inscrit pleinement dans la revitalisation du secteur. Aux côtés du réaménagement du P'tit Beaubien, de la réfection de la piscine et de la pataugeoire ainsi que des activités de loisirs et des spectacles d'été proposés dans le parc, ce nouveau marché public contribue à créer un véritable cœur de quartier. », a souligné François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Tout au long de la saison, en plus de l'offre alimentaire et artisanale, divers ateliers, des performances artistiques et des activités ludiques seront proposés.

« Par cette initiative, l'Arrondissement souhaite non seulement faciliter l'accès aux produits frais, mais surtout renforcer le lien social et enrichir le quotidien des habitantes et habitants du quartier. Le marché deviendra sans nul doute un lieu de rencontre incontournable pour l'Est de Rosemont. », a ajouté Jocelyn Pauzé, conseiller du district de Marie-Victorin.

Pensé avec et pour la communauté, le marché est le fruit d'une mobilisation citoyenne et d'un désir de dynamiser le secteur. Un sondage mené à l'été 2024 a révélé que 86 % des répondantes et répondants se disaient très intéressés par la venue d'un marché à l'est du boulevard Pie-IX.

En octobre dernier, plus de 120 personnes vivant près du parc Joseph-Paré, ont participé à une consultation citoyenne, exprimant le souhait d'un marché à l'image de leur milieu : accueillant, coloré et convivial, favorisant les rencontres et le sentiment d'appartenance au quartier.

La saison débute aujourd'hui avec une grande fête d'ouverture dans une ambiance festive de quartier, ponctuée de musique, d'animations et de jeux pour toute la famille.

SOURCE Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal)

Renseignements : Judith Gratton-Gervais, conseillère en communication, [email protected], 514 603-0624