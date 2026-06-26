L'administration Martinez Ferrada investit 540 000 $ pour accélérer la rénovation de 45 logements destinés à des personnes en situation de vulnérabilité

MONTRÉAL, le 26 juin 2026 /CNW/ - À l'approche du 1er juillet, en pleine crise du logement et hausse de l'itinérance, l'administration Martinez Ferrada annonce un investissement de 540 000 $ pour accélérer la rénovation de 45 logements vacants appartenant à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM). Ces logements, gérés par le bras immobilier de la Ville, permettront à des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir d'accéder à un logement.

Une réponse rapide et concrète à des besoins urgents

Grâce à cette contribution financière, la Ville et la SHDM unissent leurs efforts pour remettre rapidement en circulation une quarantaine de logements vacants. Pouvant atteindre jusqu'à 12 000 $ par unité, l'aide sera adaptée aux besoins particuliers de chaque logement afin d'en accélérer la disponibilité. Les travaux permettront de rendre les premières unités accessibles d'ici la fin du mois d'août 2026.

Le financement servira à réaliser les travaux essentiels de remise en état, notamment la peinture, la réfection des planchers, la rénovation des cuisines et des salles de bain, les interventions en électricité et en plomberie, les travaux aux portes et fenêtres, ainsi que le nettoyage et autres préparatifs nécessaires à une occupation rapide des logements.

Un logement et un accompagnement pour favoriser la stabilité résidentielle

La gestion des logements est confiée à des organismes à but non lucratif (OBNL) partenaires de la SHDM, qui assurent la location et l'entretien des unités tout en offrant un accompagnement adapté aux locataires. Cette approche permet non seulement de répondre à un besoin immédiat en matière de logement, mais aussi de soutenir l'intégration des personnes logées et de favoriser leur stabilité résidentielle à long terme.

Citations

« À quelques jours du 1er juillet, beaucoup de Montréalaises et de Montréalais vivent de l'inquiétude parce qu'ils cherchent un logement abordable. Avec cet investissement de 540 000 $, notre administration donne les moyens à la SHDM d'accélérer la rénovation de 45 logements vacants et de les rendre disponibles d'ici la fin août. Pour certaines personnes, ce sera l'occasion d'éviter de tomber en situation d'itinérance. Pour d'autres, ce sera l'occasion d'en sortir. En pleine crise, les logements, on les veut habités, pas vacants. On les veut abordables et adaptés aux besoins des Montréalaises et des Montréalais. C'est exactement le type d'actions concrètes que notre administration va multiplier. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Chaque logement remis en circulation représente une occasion concrète d'améliorer la vie d'une personne. En partenariat avec la SHDM et le milieu communautaire, nous accélérons la remise en état de 45 logements afin d'offrir rapidement un milieu de vie digne et sécuritaire à des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Cette initiative témoigne de notre volonté d'agir avec rapidité, pragmatisme et solidarité pour répondre à une crise bien réelle. »

- Caroline Braun, responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif

« Accélérer la remise en état des logements est un des leviers sur lequel nous pouvons agir pour offrir rapidement des logements aux personnes vulnérables. Cette aide financière de 540 000 $ va permettre à la SHDM d'optimiser la réalisation des travaux en mode projet accéléré, tout en donnant plus de latitude à nos organismes partenaires pour accompagner les locataires. Ce sont 45 logements qui seront disponibles dès la fin août, parmi les 700 logements du parc de la SHDM destinés à une clientèle vulnérable. C'est en collaborant tous ensemble, en capitalisant sur nos expertises respectives, que nous pouvons trouver des solutions concrètes aux défis du logement à Montréal. »

- Sophie Rousseau-Loiselle, directrice générale de la Société d'habitation et de développement de Montréal

À propos de la SHDM

Organisme paramunicipal à but non lucratif, la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) contribue au développement social et économique de Montréal par le développement et la gestion d'un parc immobilier majoritairement résidentiel, ainsi que commercial. Bras immobilier de la Ville de Montréal, la SHDM poursuit sa vision de bâtir l'habitation abordable maintenant et pour longtemps en augmentant l'offre de logements locatifs résidentiels pour une mixité de clientèles, dont les personnes en situation de vulnérabilité, et de favoriser l'accès à la propriété. En 2026, la SHDM est notamment propriétaire de plus 5 240 logements abordables hors marché pour une mixité de clientèles, répartis dans 395 immeubles résidentiels sur l'île de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]