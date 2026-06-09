Le marché locatif se détend dans les grands centres urbains, mais l'abordabilité demeure un enjeu, selon la SCHL

OTTAWA, ON, le 9 juin 2026 /CNW/ - L'augmentation de l'offre et le ralentissement de la croissance de la demande assouplissent les conditions sur les plus grands marchés locatifs du Canada. Toutefois, ce changement s'explique surtout par la hausse du nombre de logements locatifs de prix élevé, qui prennent plus de temps à se louer que les autres. Ainsi, le marché se détend dans le segment haut de gamme, tandis que les problèmes d'abordabilité persistent dans les fourchettes de loyers inférieures. C'est ce qu'on peut lire dans un nouveau rapport publié aujourd'hui par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Ce rapport fait le point sur les conditions du marché locatif dans les régions métropolitaines de recensement de Vancouver, d'Edmonton, de Calgary, de Toronto, d'Ottawa, de Montréal et de Halifax.

Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjoint à la SCHL

Les loyers demandés ont diminué à Toronto, Vancouver, Calgary et Ottawa, mais sont restés relativement stables à Montréal, Edmonton et Halifax. Le choix s'est accru dans certains marchés pour les locataires à la recherche d'un nouveau bail. Cependant, l'abordabilité et la mobilité des locataires ne s'améliorent pas de façon égale dans toutes les fourchettes de loyers. C'est surtout du côté des logements de construction récente, dont les loyers sont élevés, que le taux d'inoccupation a augmenté. Dans les fourchettes de loyers inférieures, la faiblesse des taux d'inoccupation persiste et la mobilité est limitée.

Malgré le ralentissement de la croissance démographique, la demande de logements locatifs devrait demeurer élevée. Elle sera alimentée par la formation continue de ménages, en particulier chez les jeunes adultes, souvent locataires.

Citation :

« La croissance récente de l'offre améliore le choix des locataires dans certains segments du marché locatif, surtout du côté des logements récents et relativement chers, a déclaré Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL. Les conditions toujours serrées dans les gammes de loyers inférieures du marché montrent toutefois que les problèmes d'abordabilité persistent et qu'il faudra du temps pour y remédier. »

Lisez le rapport complet sur le site Web de la SCHL.

Regardez le balado de la SCHL sur la mise à jour.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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