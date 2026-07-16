AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À TORONTO

Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
16 juil, 2026, 11:37 ET
16 juil, 2026, 11:37 ET
TORONTO, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre Leslie Church, députée de Toronto--St. Paul's, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Jason Gauthier, chef de la Première Nation crie de Missanabie, pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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Le 17 juillet 2026
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Heure :
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10 H 00 (HE)
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Lieu :
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140 rue Merton, Toronto,
L'événement aura lieu à l'extérieur
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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