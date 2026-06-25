Le marché du carbone s'élargit : l'État de Washington se joint au Québec et à la Californie

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - Trois partenaires, un même marché du carbone pour accélérer la transition climatique et énergétique en Amérique du Nord. C'est officiel : l'État de Washington se joindra au marché du carbone conjoint mis en place par le Québec et la Californie.

La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, la présidente du California Air Resources Board, Mme Lauren Sanchez, et le directeur du Département de l'écologie de l'État de Washington, M. Casey Sixkiller, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente visant la liaison de leurs marchés du carbone respectifs.

Cette annonce marque une étape majeure dans la coopération climatique nord-américaine et consolide le plus important marché du carbone au monde liant des gouvernements infranationaux. Ensemble, le Québec, la Californie et l'État de Washington représentent plus de 56 millions d'habitants et une économie combinée qui figure parmi les quatre plus importantes au monde, derrière les États-Unis, la Chine et l'Allemagne.

L'arrivée de l'État de Washington vient renforcer le marché du carbone en créant un système plus vaste, plus stable et plus résilient face aux fluctuations économiques. Élargir la liaison offre ainsi davantage de prévisibilité aux entreprises, tout en facilitant l'atteinte des objectifs climatiques à moindre coût. En accélérant la transition vers des énergies renouvelables et locales, le Québec sera davantage protégé contre les impacts économiques causés par le prix du pétrole et les crises géopolitiques. Enfin, les analyses montrent que l'arrivée de l'État de Washington dans le marché du carbone n'aura pas d'incidence sur le coût carbone au Québec et, donc, sur le prix de l'essence.

La liaison des trois marchés deviendra effective en 2027, lorsque les différentes étapes législatives, réglementaires et administratives requises des trois partenaires auront été franchies.

Convaincus qu'un marché du carbone commun est à la fois bon pour le climat et avantageux pour l'économie, les partenaires poursuivront leurs discussions avec d'autres gouvernements afin de favoriser l'émergence graduelle d'un signal de coût du carbone cohérent à l'échelle nord-américaine.

Citations :

« Cette entente renforce un partenariat climatique déjà reconnu mondialement et permettra d'offrir encore plus de stabilité, de prévisibilité et d'efficacité économique à notre marché du carbone conjoint. Les revenus que génère le marché retournent dans l'économie du Québec et permettent de protéger nos communautés des impacts climatiques en plus d'aider la population à réduire les coûts d'énergie à la maison. Notre marché du carbone est vraiment un pilier de la transition climatique et énergétique du Québec. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« La signature de cette entente constitue une étape importante alors que chacun de nos gouvernements poursuit ses propres démarches en vue de permettre la liaison de nos marchés -- une mesure qui peut contribuer à améliorer les résultats en matière de lutte contre les changements climatiques, accroître la flexibilité en matière de conformité et générer des bénéfices encore plus importants pour nos citoyens. »

Lauren Sanchez, présidente du California Air Resources Board

« Il s'agit d'une étape historique dans notre partenariat climatique. À l'heure où le gouvernement fédéral américain abandonne des politiques fondées sur la science et son leadership climatique, l'État de Washington va de l'avant. Cette entente démontre qu'il est possible de travailler ensemble, au-delà des frontières, pour faire face à la crise climatique. Notre collaboration permettra de réduire les émissions et de tirer parti de la demande croissante en énergie propre. »

Bob Ferguson, gouverneur de l'État de Washington

Faits saillants :

Pourquoi le marché du carbone est important pour le Québec :

Les revenus du marché du carbone sont versés au Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC) et entièrement réinvestis dans l'économie québécoise. Entre 2026 et 2031, plus de 8,2 G$ seront investis pour améliorer l'efficacité énergétique, décarboner le Québec, renforcer sa résilience face aux changements climatiques et accélérer la transformation de l'économie.

Le marché du carbone aide notamment à réduire les coûts d'énergie des ménages. Les mesures pour soutenir l'installation de thermopompes, les rénovations écoénergétiques et RénoClimat sont financés par le marché du carbone par l'entremise du FECC. Il finance également plusieurs mesures pour protéger les communautés et les infrastructures contre les inondations, les feux de forêt, l'érosion côtière et les épisodes de chaleur extrême.

Le marché du carbone rend le Québec moins dépendant aux hydrocarbures importés, qui représentent actuellement une sortie de capitaux d'environ 10 G$ par année. Par exemple, l'électrification des transports, soutenue notamment par les revenus du marché du carbone, réduit les achats de pétrole de près de 750 M$ par année.

Il donne accès à de nouveaux marchés. Par exemple, depuis le 1er janvier 2026, l'Union européenne impose des mécanismes tarifaires aux États qui n'appliquent pas de tarification carbone comparable à la sienne. Dans le contexte actuel, le Québec bénéficie d'un avantage concurrentiel sur ce marché, ainsi que sur d'autres marchés internationaux.

Source : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 438 341-2255 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs