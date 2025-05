HONG KONG, 22 mai 2025 /CNW/ - Le 20 mai, Yili Group a organisé un événement de lancement de produit à Hong Kong pour marquer l'introduction de sa marque de formules pour nourrissons, Pro-Kido, sur le marché local. Les données montrent que Yili demeure la marque de poudre de lait la plus vendue en Chine, et Pro-Kido est en tête de son portefeuille de formules pour nourrissons. Aujourd'hui, l'entreprise accélère son expansion mondiale, marquant une nouvelle phase dans l'internationalisation de l'industrie laitière chinoise.

Lors de l'événement, Yili a annoncé un partenariat stratégique avec Mannings, le plus grand détaillant de produits de santé et de beauté de Hong Kong. Le partenariat s'inscrit dans les efforts de Yili visant à renforcer sa présence et son rayonnement sur le marché local.

Zhang Yipeng, vice-président de Yili Group, a fait remarquer que « Yili voit Hong Kong comme une porte d'entrée internationale et se réjouit à l'idée de travailler avec des partenaires mondiaux pour saisir les occasions émergentes et offrir des produits de haute qualité, nutritifs et délicieux aux consommateurs du monde entier. »

Des percées dans la recherche sur le lait maternel

Le docteur Ignatius Szeto, président adjoint de Yili Group et chef du Global Maternal and Infant Nutrition Research Center de Yili, a présenté la stratégie complète de nutrition « quatre en un » de l'entreprise et les dernières conclusions de son écosystème d'innovation HMOs+. Un livre blanc intitulé Key Achievements in Breast Milk Research (Principales réalisations dans la recherche sur le lait maternel), élaboré conjointement avec des experts universitaires, a également été publié. Il présente 13 conclusions notables, dont le premier profilage précis de la composition en acides aminés du lait maternel chinois et la découverte du lien entre les HMO et le microbiote intestinal chez les nourrissons.

Le professeur Paul Moughan, membre de la Société royale de chimie de la Nouvelle-Zélande, a déclaré : « Mon équipe a travaillé en étroite collaboration avec Yili au cours de la dernière décennie. J'ai été très impressionné par la rigueur de l'entreprise et son respect strict de la science. » Il a reconnu que l'investissement de Yili dans la nutrition et la santé a contribué au paysage mondial de la recherche sur la santé maternelle et infantile.

Des efforts mondiaux conjoints pour la qualité

Le nouveau produit de formule pour nourrissons Aronurish de Pro-Kido est fabriqué dans la Yili Modern Intelligence Health Valley à Hohhot, en Mongolie intérieure. Selon Yili, cette installation de pointe intègre des équipements et des technologies provenant de plus de dix pays, se positionnant en tête de l'industrie en termes d'échelle, d'innovation et d'intelligence numérique. Yili a construit un réseau d'approvisionnement mondial avec plus de 2 000 partenaires, établissant des normes de qualité.

Barry Cole, directeur mondial de la gestion des applications pour les formules nutritionnelles chez GEA Group, a déclaré que les deux entreprises ont travaillé ensemble pendant 25 ans pour construire des usines qui servent de références dans l'industrie, et leur partenariat a toujours mis l'accent sur la qualité des produits grâce aux normes technologiques les plus élevées.

« La formule pour nourrissons Aronurish a fait l'objet de plus de 300 tests de qualité et de sécurité, et tous les résultats sont conformes aux normes internationales », a déclaré Wu Zhijun, président du groupe Eurofins Scientific (Chine).

Une expansion continue sur les marchés mondiaux

En tirant parti de son solide réseau industriel international, Yili continue d'offrir des produits et des solutions sains à tous les consommateurs. Dans le cadre du nouveau partenariat, la formule pour nourrissons Aronurish de Pro-Kido sera stockée dans les boutiques Mannings à Hong Kong. Margaret Lau, Responsable, soins aux bébés, confiseries et biens de grande consommation, Mannings HK, a souligné que Pro-Kido est la première marque de formule pour nourrissons fabriquée en Chine à faire son entrée chez Mannings, et a exprimé la volonté de Mannings d'offrir un plus large éventail de solutions de santé de qualité.

En tant que marque laitière de premier plan en Asie, Yili a accéléré sa portée mondiale et son expansion commerciale, passant d'un statut de suiveur à un statut de chef de file mondial. La société a enregistré un chiffre d'affaires total de 115,78 milliards de yuans pour l'exercice 2024. Cela comprend 29,675 milliards de yuans de poudre de lait et de produits laitiers connexes, qui ont enregistré une augmentation de 7,53 % par rapport à l'année précédente. Tout en maintenant sa position de chef de file en matière de ventes nationales de produits de poudre de lait, l'entreprise a également déclaré une croissance de 68 % des ventes à l'étranger de formules pour nourrissons.

