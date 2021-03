Le maire de Rosemont-La Petite-Patrie nommé président d'honneur du Banquet urbain 2021 du Jour de la Terre

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - C'est à Francois William Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, que revient l'honneur de présider l'édition 2021 du Banquet urbain du Jour de la Terre, un événement-bénéfice qui rassemble des personnalités du milieu des affaires en soutien aux activités de l'organisme.

« Le Jour de la Terre est un pilier du mouvement environnemental, tourné vers des solutions concrètes et mobilisatrices qui invitent à passer à l'action pour une société plus résiliente et durable. C'est donc une grande fierté de présider cet événement, et particulièrement dans le contexte actuel qui remet l'enjeu crucial des changements climatiques et de la protection de l'environnement au premier plan. Par l'engagement de ses citoyens et des acteurs du territoire de tous les horizons, Rosemont-La Petite Patrie a connu d'importantes transformations au fil de la dernière décennie, lesquelles ont ouvert la voie d'une transition écologique que nous sommes aujourd'hui tous invités à emprunter pour faire face à l'urgence climatique. Je vous invite à être des nôtres le 3 juin prochain pour mettre en commun nos savoirs et nos leaderships, et ainsi dépasser les crises et tendre vers un bien vivre de tous », affirme François William Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Le Banquet du Jour de la Terre est un événement hors de l'ordinaire. L'endroit où il se tient change chaque année, souvent dans des lieux inhabituels. Il marque le travail inlassable de notre organisme et nos partenaires, mais au-dessus de tout, il incarne notre habilité à réinventer nos vies et notre ville. Dans ces temps incertains, le Jour de la Terre ne pouvait souhaiter mieux que de tenir son Banquet dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et sous la présidence d'honneur de son maire, François William Croteau. En plus de nous permettre de réinventer notre Banquet dans un paysage unique, ultra local et hyper dynamique, cette soirée, adaptée selon les normes de la Santé publique en vigueur, sera l'occasion de présenter l'immense travail réalisé avec l'arrondissement et le Jour de la Terre au cours des derniers mois », déclare Thomas Mulcair, président du Conseil d'administration du Jour de la Terre Canada.

La transition écologique dans Rosemont-La Petite-Patrie

En réponse au défi climatique et à la crise sanitaire, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a choisi d'intégrer dans chacun de ses processus, pratiques et actions les impératifs de la réduction des gaz à effet de serre et de la résilience du territoire. Le plan de transition écologique adopté en novembre 2020 concrétise cette vision et consolide les actions menées dans les dernières années pour rendre les milieux de vie de Rosemont-La Petite-Patrie encore plus résilients et inclusifs face aux défis climatiques, sanitaires, économiques auxquels nous faisons face.

Défi Zéro déchet - Commerces

L'arrondissement bénéficie de l'expertise du Jour de la Terre dans le cadre du Défi Zéro déchet - Commerces, un programme d'accompagnement offert aux commerçants du quartier en vue de réduire et d'améliorer la gestion de leurs matières résiduelles et ainsi jouer un rôle positif en matière de consommation responsable. À ce jour, 156 commerçants dans le domaine de l'alimentation se sont joints au Défi et participent activement à l'avancement de la transition écologique sur le territoire.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Renseignements: Source : Cabinet du maire de Rosemont-La Petite-Patrie ; Renseignements : Emmanuelle Allaire, 514-298-6298, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie