Le maire de l'Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie nommé au nouveau Comité sciences & politiques du scientifique en chef du Québec

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le scientifique en chef du Québec peut compter sur l'expertise de M. François William Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et responsable de la Ville intelligente, les technologies de l'information, l'innovation, la performance organisationnelle et l'enseignement supérieur, pour renforcer et faire évoluer les liens entre la recherche et la gouvernance municipale dans le cadre du tout nouveau Comité sciences & politiques.

Coordonné par le Bureau du scientifique en chef du Québec et composé de dix acteurs clés bénéficiant d'une remarquable expérience dans l'établissement de ponts entre la recherche et les gouvernements, le Comité sciences & politiques a pour principal mandat de dresser un état des lieux des relations entre milieux scientifiques et gouvernementaux au Québec dans l'objectif de formuler des recommandations pour stimuler et solidifier ces liens. Le comité agira également à titre de comité organisateur du forum annuel sciences & politiques au Québec qui se tiendra à Québec en 2021.

En tant que docteur en gouvernance urbaine et élu municipal depuis 10 ans, M. François William Croteau jouit d'une excellente position pour assurer la prise en compte des particularités de la gouvernance urbaine dans les travaux du comité. Il est honoré de la confiance que lui témoigne le scientifique en chef du Québec et très heureux de pouvoir contribuer à l'avancée des pratiques visant à renforcer les liens entre recherche et gouvernements. « L'optimisation des processus pour consolider le transfert de connaissances entre chercheurs et acteurs municipaux est primordiale afin de faire progresser notre compréhension des enjeux urbains, améliorer les politiques publiques et trouver des nouvelles façons de faire innovantes qui permettent d'améliorer la qualité de vie des citoyens », souligne-t-il.

Cette nomination sera l'occasion pour M. François William Croteau de porter à l'attention des autres membres du comité un certain nombre de défis liés à la circulation et la valorisation des savoirs entre chercheurs et acteurs municipaux. Parmi ces défis, la nécessité de se doter de méthodes collaboratives pour briser les silos et favoriser davantage de synergie transversale entre chercheurs, élus, fonctionnaires et citoyens. Il espère également tirer parti du travail qui sera accompli par le comité pour initier de nouvelles pratiques favorisant une meilleure complémentarité entre les connaissances des chercheurs et celles des milieux utilisateurs, que ce soit pour contribuer au développement de Montréal comme ville intelligente ou pour adresser les enjeux locaux relativement à l'aménagement de milieux de vie de qualité et à la résilience du territoire.

Comité sciences & politiques

Le Comité sciences & politiques s'inscrit dans la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022. Ce comité a été constitué afin d'appuyer le scientifique en chef du Québec dans ses différentes initiatives de conseil scientifique auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation et d'autres instances gouvernementales. Pour en savoir davantage sur la composition et les activités du comité, cliquez ici.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Renseignements: Emmanuelle Allaire, Responsable du soutien aux élus, Tél: 514-872-8486, emmanuelle.allaire@montreal.ca

Related Links

http://www.ville.montreal.qc.ca