Le maintien de l'autonomie des ainés : la mission des EÉSAD

QUÉBEC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) tiennent à souligner leur engagement à accompagner, par l'entremise de leurs aides à domicile, les personnes âgées de toute la province afin qu'elles puissent vieillir chez elles, et ce, avec des services de soutien à domicile de qualité et centrés véritablement sur leurs besoins. Pour les aides à domicile, comme pour le personnel administratif et de soutien des EÉSAD, Chez-moi pour la vie, c'est plus qu'un slogan, c'est un droit pour toutes les personnes aînées du Québec de choisir son milieu de vie et il est de notre devoir à tous de le protéger et de leur permettre.

Bien que le 1er octobre soit reconnu comme Journée internationale des personnes âgées par l'Organisation des Nations unies (ONU), pour les EÉSAD et leurs travailleurs, le bien-être des personnes âgées est au centre de leurs actions et de leurs préoccupations tous les jours de l'année. Offrir des services à domicile tels que l'aide à la vie domestique, les services d'assistance personnelle, les courses, les menus travaux et le répit aux proches aidants sont au cœur de la mission des EÉSAD. Les équipes d'aides à domicile contribuent au soutien à domicile et à la dignité des personnes âgées chaque jour, et ce, dès l'ouverture de la première EÉSAD au Québec, contribuant au maintien de l'autonomie des personnes âgées. Depuis, nous avons toujours placé l'humain au centre de notre action.

« C'est une fierté pour les EÉSAD d'œuvrer auprès des personnes âgées tous les jours et de leur rendre visite pour les aider. En cette Journée internationale des personnes âgées, nous réaffirmons notre engagement à leur offrir des services de qualité pour qu'elles puissent rester là où elles le souhaitent, peu importe le milieu de vie », indique le président du Réseau de coopération des EÉSAD, M. Martin-Charles St-Pierre.

« Pour les membres du Réseau de coopération des EÉSAD, le travail favorisant le bien-être des personnes âgées est une motivation quotidienne à se dépasser. Nous sommes fiers de dire que notre travail est centré sur l'humain, sur la qualité des services et la réponse adéquate aux besoins des personnes en perte d'autonomie », conclut le directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD, M. J. Benoit Caron.

Les EÉSAD sont présentes dans toutes les régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de 7,7 millions d'heures de services à près de 100 000 personnes, dont près de 1,7 million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 9 000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens selon leurs besoins.

