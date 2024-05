Le MAC fête ses 60 ans!

MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - Le 1er juin 2024, jour de sa fondation en 1964, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) lancera officiellement l'année de célébration de son soixantième anniversaire. Bien que sa relocalisation temporaire à Place Ville Marie et l'accès limité à sa collection durant les travaux de transformation à la Place des Arts ne permettent pas de souligner cet événement avec l'ampleur des précédents, le MAC offrira plusieurs activités spéciales jusqu'à l'été 2025.

60 œuvres, 60 dons - Du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025

Soixante œuvres et artistes qui façonnent notre paysage artistique seront mis en lumière sur la palissade du chantier du Musée à la Place des Arts. À travers cette sélection de sa collection, le MAC célèbre aussi le soutien exceptionnel de ses donateurs et donatrices : ces œuvres ont toutes été offertes par des artistes, des mécènes et des membres de sa communauté. Cette vitrine unique sur six décennies d'art contemporain à Montréal fait écho à l'exposition anniversaire mémorable de 2014, La Beauté du geste, qui réunissait 200 œuvres données au Musée.

« J'espère que vous aurez autant de plaisir que nous à (re)découvrir certaines œuvres phares de la collection qui seront présentées sur cette palissade. Ces œuvres témoignent de la diversité et de la richesse de la collection institutionnelle ainsi que de la relation privilégiée que le MAC a développée avec les membres de sa communauté au fil des soixante dernières années pour constituer un patrimoine d'art contemporain significatif et pertinent pour les générations futures. Je suis honoré d'avoir contribué, au cours de la dernière décennie, à l'enrichissement de la collection. » - John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du Musée d'art contemporain de Montréal

Grande fin de semaine de lancement du 60e - Du 31 mai au 2 juin 2024

Ce vendredi 31 mai, le MAC invite tous les visiteurs à choisir eux-mêmes le montant de leur entrée pour sa toute première action Payez ce que vous voulez! Afin de permettre au plus de monde possible d'en profiter et de visiter l'exposition femmes volcans forêts torrents, le Musée sera exceptionnellement ouvert jusqu'à 21 heures.

Le samedi 1er juin, deux ateliers Arborescences seront proposés sur inscription. Les familles pourront y exprimer ensemble leur créativité autour de thématiques environnementales.

Et le dimanche 2 juin, premier dimanche du mois, l'entrée au Musée sera gratuite pour tous les résidents québécois (sur preuve de résidence)!

Plus d'activités à venir!

Sur le site web du MAC, une page consacrée au 60e anniversaire permettra au public de suivre de près toutes les activités déployées jusqu'en juin 2025 au fur et à mesure de leur dévoilement.

L'espace muséal temporaire du MAC se situe à Place Ville Marie , au coin des rues Mansfield et Cathcart . L'entrée principale est dans la Galerie PVM (accès par la rue Mansfield ).

, au coin des rues et . L'entrée principale est dans la Galerie PVM (accès par la rue ). La murale anniversaire se trouve sur la palissade de chantier du Musée à la Place des Arts, le long de la rue Jeanne-Mance.

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, et il bénéficie de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada. Le Musée remercie également sa Fondation et ses nombreux donateurs, qui contribuent à son rayonnement.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au cœur du Quartier des spectacles, fait l'objet d'une transformation architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à Place Ville Marie offre des programmes publics ainsi qu'une vaste gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire.www.macm.org

