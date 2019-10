Le MAC en tournée au Danemark, au Mexique et au Canada

Leonard Cohen : Une brèche en toute chose en Europe Après un été couronné de succès au Jewish Museum de New York, c'est aujourd'hui que débute la présentation danoise de l'exposition Leonard Cohen : Une brèche en toute chose à Copenhague, deuxième arrêt de la tournée, où elle sera présentée jusqu'au 13 avril 2020 au Kunstforeningen GL STRAND et Nikolaj Kunsthal. Avec près de 100 000 visiteurs à New York, dont le premier ministre du Québec François Legault, Leonard Cohen : Une brèche en toute chose est l'une des expositions itinérantes les plus visitées de l'histoire du MAC.

L'exposition a trouvé un fort écho auprès des visiteurs et des médias : Pitchfork l'a notamment qualifiée d'« exposition ingénieuse », alors que The New York Times y a vu une réflexion sur l'importance et le rôle de la musique dans nos vies : « Prises ensemble, les œuvres présentées dans Une brèche en toute chose ont beaucoup à offrir sur Cohen, mais encore plus à dire sur la façon dont nous réagissons à la musique, l'intégrons dans nos vies, et l'utilisons à la fois comme un baume et un agent de transformation. » Pour John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC et co-commissaire de l'exposition, la tournée « donne une visibilité extraordinaire à la fois au MAC et aux artistes participants, tout en accentuant l'importance de la création contemporaine canadienne, ce dont nous nous réjouissons. »

Rafael Lozano-Hemmer au Mexique

Parallèlement, l'exposition Rafael Lozano-Hemmer : Présence instable, coproduite avec le San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) et présentée au MAC à l'été 2018, peut être vue jusqu'au 1er mars 2020 au Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), Mexique. Cette présentation au Mexique n'est pas sans importance pour le MAC : elle constitue la première grande collaboration du Musée avec l'une des plus importantes institutions d'art contemporain au Mexique, en plus d'être la première fois que le MAC présente une exposition en tournée dans ce pays. Le SFMOMA sera l'arrêt suivant de la tournée du 25 avril au 1er novembre 2020. À Montréal, Rafael Lozano-Hemmer : Présence instable était également finaliste au Grand Prix du Conseil des arts de Montréal cette année.

Françoise Sullivan au Canada

La rétrospective Françoise Sullivan qui s'est tenue au MAC l'automne dernier poursuit sa tournée canadienne organisée en collaboration avec deux musées en Ontario, la Collection McMichael d'art canadien à Kleinburg et la Art Gallery of Windsor. L'exposition a reçu un accueil chaleureux à la McMichael où elle a été présentée du 16 février au 12 mai dernier, et a ouvert la porte à la présentation d'autres artistes québécois. La McMichael a notamment saisi l'occasion pour présenter le travail de Marie-Claire Blais et de Rita Letendre en même temps que Françoise Sullivan.

Françoise Sullivan poursuit sa tournée vers la Art Gallery of Windsor (14 février au 10 mai 2020) et ensuite vers le Musée régional de Rimouski (18 octobre 2020 au 31 janvier 2021).

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada.

Le MAC tient à remercier Leonard Cohen qui a généreusement donné de son vivant, son accord à la conception de l'exposition. La famille et l'entourage de Leonard Cohen, notamment Robert Kory, Adam Cohen et Lorca Cohen, ont été d'un important soutien à l'organisation de l'exposition.

Le MAC remercie CBC/Radio-Canada, l'Office national du film du Canada et Sony Music/ATV.

La présentation de l'exposition à New York a bénéficié d'un soutien additionnel du ministère de la Culture et des Communications du Québec, du Conseil des arts du Canada et de The Azrieli Foundation/La Fondation Azrieli, que le MAC remercie chaleureusement.

Le projet d'exposition itinérante à travers le Canada de Françoise Sullivan est financé en partie par le Gouvernement du Canada. La tournée mexicaine de l'exposition Rafael Lozano-Hemmer est soutenue en partie par le Conseil des arts du Canada.

Musée d'art contemporain de Montréal

Le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles, et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

