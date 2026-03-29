Le lundi 30 mars 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

29 mars, 2026, 18:00 ET

OTTAWA, ON, le 29 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Toronto (Ontario)

10 h 40

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

11 h 00

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à accélérer la construction de logements.

Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 15.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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