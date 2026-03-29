Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
29 mars, 2026, 18:00 ET
OTTAWA, ON, le 29 mars 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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10 h 40
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Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.
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Note à l'intention des médias :
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11 h 00
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Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à accélérer la construction de logements.
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Notes à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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