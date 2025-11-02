OTTAWA, ON, le 2 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



13 h 40 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Rob Lantz.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre

