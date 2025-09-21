Le lundi 22 septembre 2025 English

New York (États-Unis d'Amérique)

12 h 15           

Le premier ministre participera à une conversation avec le président du Conseil des relations extérieures, Michael Froman.



15 h 00           

Le premier ministre participera à la Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de la Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États, et y prononcera une allocution.



16 h 45           

Le premier ministre rencontrera le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.



17 h 30           

Le premier ministre rencontrera le président du Kenya, William Ruto.



