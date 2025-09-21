Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
New York (États-Unis d'Amérique)
12 h 15
Le premier ministre participera à une conversation avec le président du Conseil des relations extérieures, Michael Froman.
Note à l'intention des médias :
15 h 00
Le premier ministre participera à la Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de la Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États, et y prononcera une allocution.
Note à l'intention des médias :
16 h 45
Le premier ministre rencontrera le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.
Note à l'intention des médias :
17 h 30
Le premier ministre rencontrera le président du Kenya, William Ruto.
Note à l'intention des médias :
