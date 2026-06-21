Le lundi 22 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
21 juin, 2026, 17:12 ET
OTTAWA, ON, le 21 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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10 h 55
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Le premier ministre accueillera au Parlement le premier ministre de la Croatie, Andrej Plenković.
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Porte Mackenzie
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Édifice de l'Ouest
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Colline du Parlement
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Notes à l'intention des médias :
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11 h 00
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Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Croatie, Andrej Plenković.
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Troisième étage
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Édifice de l'Ouest
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Colline du Parlement
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Note à l'intention des médias :
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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