Le lundi 22 juin 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

21 juin, 2026, 17:12 ET

OTTAWA, ON, le 21 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


10 h 55         

Le premier ministre accueillera au Parlement le premier ministre de la Croatie, Andrej Plenković.



Porte Mackenzie

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

 

11 h 00         

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Croatie, Andrej Plenković.



Troisième étage

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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