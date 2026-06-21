Le lundi 22 juin 2026

OTTAWA, ON, le 21 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



10 h 55 Le premier ministre accueillera au Parlement le premier ministre de la Croatie, Andrej Plenković.





Porte Mackenzie

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement





Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne. 11 h 00 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Croatie, Andrej Plenković.





Troisième étage

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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