OTTAWA, ON, le 18 janv. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Doha (Qatar)



11 h 00 Le premier ministre partira pour Zurich, en Suisse.





Fermé aux médias



Zurich (Suisse)



16 h 30 Le premier ministre arrivera à Zurich, en Suisse.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias