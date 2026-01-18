Le lundi 19 janvier 2026 English

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Doha (Qatar)


11 h 00

Le premier ministre partira pour Zurich, en Suisse.



Zurich (Suisse)


16 h 30

Le premier ministre arrivera à Zurich, en Suisse.



