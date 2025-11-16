Le lundi 17 novembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

16 nov, 2025, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 16 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


11 h 00           

Le premier ministre présidera une réunion avec les premiers ministres des provinces et des territoires.




Réunion virtuelle, fermée aux médias



14 h 15           

Le premier ministre participera à la période de questions.




Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement

