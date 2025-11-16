Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 16 nov. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
11 h 00
Le premier ministre présidera une réunion avec les premiers ministres des provinces et des territoires.
Réunion virtuelle, fermée aux médias
14 h 15
|
Le premier ministre participera à la période de questions.
Édifice de l'Ouest
