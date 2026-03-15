OTTAWA ON, le 15 mars 2026 /CNW/ -

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Londres (Royaume-Uni)

8 h 00 Le premier ministre arrivera au 10 Downing Street, où il sera accueilli par le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.





Note à l'intention des médias :

Couverture libre pour les représentants des médias accrédités 8 h 05 Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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