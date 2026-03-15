Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
15 mars, 2026, 11:44 ET
OTTAWA ON, le 15 mars 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
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Londres (Royaume-Uni)
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8 h 00
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Le premier ministre arrivera au 10 Downing Street, où il sera accueilli par le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.
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Note à l'intention des médias :
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8 h 05
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Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.
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Note à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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