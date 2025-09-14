Le lundi 15 septembre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

14 sept, 2025, 19:18 ET

OTTAWA, ON, le 14 sept. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

14 h 15          

Le premier ministre participera à la période de questions.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada