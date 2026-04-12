Le lundi 13 avril 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

12 avr, 2026, 19:32 ET

OTTAWA, ON, le 12 avril 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


18 h 00           

Le premier ministre assistera à un événement tenu pour célébrer Vaisakhi et le Mois du patrimoine sikh et il y prononcera une allocution.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool de l'allocution du premier ministre

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada