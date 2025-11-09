Le lundi 10 novembre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

09 nov, 2025, 19:55 ET

OTTAWA, ON, le 9 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Fredericton (Nouveau-Brunswick)



11 h 30         

Le premier ministre rencontrera la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt.




Note à l'intention des médias :


  • Prise d'images pool

13 h 15         

Le premier ministre mettra en lumière la nouvelle politique « Achetez canadien » du gouvernement.




Notes à l'intention des médias :


  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 15.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada