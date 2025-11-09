Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
|
|
|
11 h 30
|
Le premier ministre rencontrera la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
13 h 15
|
Le premier ministre mettra en lumière la nouvelle politique « Achetez canadien » du gouvernement.
|
|
|
|
Notes à l'intention des médias :
|
|
