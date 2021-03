Le loisir, une priorité dans Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - Lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 8 mars 2021, Rosemont-La Petite-Patrie a adopté son premier plan directeur en loisir, accompagné de son plan d'action. Ces plans quinquennaux serviront d'outils de référence afin de structurer les actions de l'Arrondissement en lien avec le loisir, de proposer une offre de qualité, diversifiée, inclusive et innovante à toute la population rosepatrienne, tout en respectant les principes du plan de transition écologique adopté en novembre dernier.

« Avec l'adoption de son tout premier plan directeur en loisir, Rosemont-La Petite-Patrie aspire à concrétiser sa vision d'un milieu de vie de premier choix, où le loisir local tient compte de la lutte aux changements climatiques et contribue à la démarche de transition écologique. On y reconnaît son rôle essentiel pour le développement des communautés et son impact direct sur la qualité de vie, et nous prenons tous les engagements nécessaires afin de garantir des expériences en loisir de proximité, diversifiées, inclusives et respectueuses de l'environnement, en phase avec les besoins et aspirations des citoyennes et citoyens. Rosemont-La Petite-Patrie entre aujourd'hui dans une nouvelle ère en matière de loisir! », affirme François William Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Le contexte particulier que nous vivons présentement a remis au premier plan l'importance de profiter d'expériences de loisir à proximité de chez soi, essentielles à l'équilibre de nos milieux de vie et à notre bien-être physique et physiologique. L'adoption de notre plan directeur en loisir tombe à point et je salue le travail exemplaire de réflexion et de concertation accompli par les élus, les professionnels de l'arrondissement et les organismes du milieu, grâce auquel Rosemont-La Petite-Patrie se positionne aujourd'hui comme un leader public en matière de loisir », affirme Jocelyn Pauzé, conseiller de ville du district Marie-Victorin et responsable du loisir dans l'arrondissement.

Trois orientations stratégiques

Les stratégies clé découlent de trois orientations stratégiques qui représentent le fondement du plan directeur en loisir :

Orientation stratégique 1 : enrichir et optimiser l'offre en loisir public

Orientation stratégique 2 : se doter d'environnements favorables à la pratique du loisir dans une perspective durable

Orientation stratégique 3 : être une organisation de loisir municipale performante, collaboratrice, mobilisatrice, responsable et innovante

Ces dernières ont servi de base pour identifier les 45 actions concrètes du plan d'action, que les acteurs impliqués déploieront en transversalité, en suivant une vision commune. Parmi celles-ci, on vise à exploiter davantage les espaces publics pour élargir la pratique intérieure et extérieure du loisir, offrir davantage d'opportunités à la pratique libre ainsi que des aménagements plus écoresponsables et accessibles.

Une démarche collaborative

Afin de refléter les besoins réels des citoyennes et citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie, les plans ont été élaborés en collaboration avec plusieurs organismes locaux, qui ont su transmettre leurs idées et leurs connaissances de la réalité sur le terrain.

Notons qu'il s'agit de la première démarche exclusivement consacrée au loisir à la Ville de Montréal.

Pour consulter le plan directeur : https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1615297662/portail/js9d7kqduabigvpmwb4v.pdf

Pour consulter le plan d'action : https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1615297774/portail/tfywk4kymifvw2raya3e.pdf

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Renseignements: Virginie Pichet, 514 618-5168, [email protected], montreal.ca/rpp, www.facebook.com/arrondissementRPP

Liens connexes

https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie