Le livre et la lecture prennent corps au Palais des congrès de Montréal - Cette semaine, le Salon du livre de Montréal vous donne rendez-vous au Palais des congrès pour son grand marathon de 5 jours !

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Nous y sommes ! Après des mois de préparation pour son grand événement littéraire, le Salon du livre de Montréal , présenté par Radio-Canada, se tiendra dès ce mercredi au Palais des congrès de Montréal pour un marathon de 5 jours à travers les livres, les histoires et les mots ! Jusqu'à dimanche, les visiteur·euse·s pourront rencontrer leurs auteur·rice·s préféré·e·s, mais aussi déambuler dans les allées envahies de livres et se mêler aux festivités des nombreuses animations offertes, pour tous les publics.

À noter que dans sa volonté de rendre l'événement toujours plus accessible, le Salon propose un tarif spécial de deux billets pour le prix d'un les mercredi et jeudi ! Ces deux journées étant aussi moins achalandées, voilà une excellente occasion de déambuler à son rythme dans les allées !

Seront présent·e·s cette année, de grand·e·s auteur·rice·s d'ici comme Anaïs Barbeau-Lavalette, Chrystine Brouillet, Dany Laferrière, Heather O'Neill, Michel Jean, Patrick Senécal, Rodney St-Éloi ; des artistes et des personnalités connues qui ont choisi la plume pour se raconter tel que Boucar Diouf, Bruno Pelletier, Cœur de Pirate, Daniel Bélanger, Farah Alibay, Mariana Mazza, Martha Wainwright; sans oublier des auteur·rice·s internationaux·ales comme Bernard Werber, David Mitchell, Emmanuelle Bayamack-Tam, Éric-Emmanuel Schmitt, Giuliano da Empoli, Mackenzy Orcel, et tant d'autres.

« C'est avec un très grand plaisir que nous accueillons, pour une deuxième année consécutive, le plus grand événement littéraire francophone d'Amérique du Nord. Incontournable de la scène culturelle montréalaise et québécoise, le Salon du livre de Montréal sera le dernier grand rassemblement public de l'année à se tenir au Palais des congrès, tout juste avant la COP15. Nous avons hâte de recevoir les milliers de lecteurs et visiteurs, dont plus de 15 000 jeunes lors des Matinées scolaires. »

- Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

Le Salon du livre au Palais des congrès de Montréal : un rendez-vous festif pour tous les publics, du 23 au 27 novembre

Que ce soit en se nourrissant de l'ambiance festive générée par les animations et les rencontres sur place, ou en flânant dans les allées à des moments moins achalandés, il y a bien des façons de vivre le Salon ! Dès le mercredi 23 novembre et 5 jours durant, ce seront près de 2000 créateur·rice·s, représenté·e·s par plus de 600 maisons d'édition, qui participeront aux différentes activités du Salon.

Une fois encore, les très appréciées séances de dédicaces - il y en a plus de 3500 - seront au cœur de l'expérience des visiteur·euse·s qui pourront planifier leur visite pour rencontrer leurs auteur·rice·s favori·te·s. Le Salon sera aussi rythmé par une vingtaine de Grands entretiens, véritables pauses dans le temps à la rencontre d'un·e auteur·rice qui se livre à certaines confidences avec la complicité d'un·e animateur·rice. Lors de ces rencontres intimistes, le Salon offre ainsi autant d'occasions de découvrir de nouvelles facettes d'un·e auteur·rice, ses œuvres et son parcours. Entre autres, Daniel Bélanger se confiera à Tristan Malavoy, et Chrystine Brouillet répondra aux questions du journaliste François Lévesque. Pour sa part, le chanteur Bruno Pelletier s'entretiendra avec Samuel Larochelle ; Mitsou, Abeille et Noémie Gélinas avec Billy Robinson. Le maître de l'horreur Patrick Senécal s'entretiendra avec Sonia Sarfati, l'humoriste chouchou du public Mariana Mazza avec Chloé Varin, et l'auteur italo-suisse Giuliano da Empoli avec Pénélope McQuade. La romancière Juliana Léveillé-Trudel, ainsi que l'Académicien Dany Laferrière, partageront quelques confidences lors de Grands entretiens, à l'occasion de cette 45e édition.

Le Salon donne corps aux rencontres inusitées

Se laisser surprendre par des genres, des personnes, des univers : tel est le dessein des Cabarets et des Tables rondes, événements incontournables du Salon du livre de Montréal, mais aussi des Lectures surprises au gré des allées, nouveauté de cette année. En plus d'offrir aux visiteur·euse·s l'occasion de découvrir des œuvres inspirantes et des discussions exceptionnelles dans un contexte rassembleur et festif, les Cabarets, Tables rondes et Lectures surprises représenteront une belle vitrine pour les auteurs auteur·rice·s à qui la prise de parole est librement offerte sur des sujets qui les touchent.

Véritable invitation au voyage à travers les enjeux de notre temps qui sont portés par la littérature, les quelque 30 Tables rondes réunissent plusieurs auteur·rice·s d'horizons différents autour de sujets qui les habitent et qui ne manqueront pas d'interpeler le public. Ces surprenantes rencontres révéleront que l'unité peut émerger de toute différence, et que la différence, à son tour, peut enrichir le dialogue.

À l'occasion de ces échanges exclusifs marqués par le décloisonnement, Éric-Emmanuel Schmitt, Benoît Côté, Christian Quesnel et Ariane Gélinas se réuniront autour de la Table ronde Et si l'Histoire ne s'était pas passée comme ça… Marina Orsini, Simon Boulerice et Bernard Lavallée nous inviteront de façon cocasse à Lire entre les lignes des aliments. Francis Dupuis-Déri, Kharoll-Ann Souffrant, Olivier Niquet, feront part de leurs Réflexions autour de la prise de parole quand Chrystine Brouillet, Carole David et Geneviève Blouin nous parleront de crimes, mais aussi de force, lors de la Table ronde Écrire pour elles. L'écriture sera également en vedette lors des discussions Qui se cache derrière ce livre, ou encore La lumière au bout du récit. Bien d'autres sujets seront abordés et revisités par des auteur·rice·s passionné·e·s, comme Le corps urbain en changement, Ce que racontent nos corps et nos peaux, qui parmi d'autres Tables rondes, mettront tout autant en lumière le corps intime que le corps social et collectif.

Rendez-vous festifs uniques en leur genre, les quatre Cabarets seront les moments vitaminés riches en surprises qui clôtureront chaque journée de Salon. Lectures, musique et poésie s'y mêlent allégrement dès 19 h. Un sujet, plusieurs auteur·rice·s, un·e animateur·rice et un·e musicien·ne, voilà la prémisse derrière ces quatre soirées où les mots prendront le pouvoir !

Le premier Cabaret sera celui de la Mémoire vivante, un spectacle hommage à des voix littéraires québécoises marquantes qui nous ont quitté·e·s depuis peu : Marie-Claire Blais, François Blais, Serge Bouchard et Simon Roy résonneront sous la voix de la comédienne Émilie Bibeau, alors que Kevin Lambert, Mathieu Arsenault et Ayavi Lake rendront compte de la filiation que leurs propres écrits entretiennent avec les œuvres des disparu·e·s. Puis viendra le Cabaret du souffle retrouvé, un moment suspendu durant lequel les auteur·rice·s se rassemblent pour unir leurs voix dans un même grand souffle, à la fois festif, revendicateur et serein, parfois simple murmure, d'autres fois cri de ralliement. Le Cabaret des langues célèbrera l'art de la traduction, de notre littérature à travers une pluralité des langues et le Cabaret des curiosités se fera une ode aux objets littéraires non identifiés !

Des projets stimulants propulsés par les partenaires et quelques nouveautés à ne pas manquer !

Bien d'autres rendez-vous incontournables se déploieront au Palais des congrès de Montréal lors des 5 jours du Salon.

Espace Montréal-Nord

Encore une fois cette année, le Salon met en lumière un arrondissement montréalais. Après avoir accueilli en 2019 le quartier Saint-Michel, cette 45e édition fait place à l'Espace Montréal-Nord. Ce kiosque « qui n'a rien à vendre, tout à donner » proposera divers ateliers et activités, vitrines de tout le talent des auteur·rice·s et créateur·rice·s nord-montréalais·e·s.

Le Coin de survie des illustrateur·rice·s

Ayant à cœur de s'ouvrir sur de nouvelles perspectives et d'autres horizons, le Salon proposera un clin d'œil à la Foire du livre de jeunesse de Bologne, telle une fenêtre ouverte sur l'univers de littérature jeunesse et de l'illustration italiennes. La Grande tournée de Bologne déploiera au sein de son kiosque un vaste programme d'initiatives regroupées sous le titre Coin de survie des illustrateur·rice·s, dont une exposition dédiée à la BD italienne et des ateliers avec de prestigieux illustrateur·rice·s comme Lorenzo Mattotti ou Sarah Mazzetti. Un Mur des illustrateur·rice·s sera aussi aménagé pour permettre aux adeptes du crayons et de l'illustration de venir montrer et afficher leur travail!

Une nouveauté pour rencontrer d'autres lecteur·rice·s

Le Salon se donne aussi la mission de favoriser les conversations et stimuler la rencontre entre les lecteur·rice·s autour de sujets en lien avec l'univers des livres et de la lecture. C'est avec un plaisir particulier qu'il se voit doté pour la toute première fois d'un espace spécialement aménagé pour ces rencontres enrichissantes : le Club de lecture Braindate. Attention, il est important de s'inscrire à l'avance pour participer à cette nouvelle initiative !

Un programme invitant à l'attention des jeunes lecteurs

Le Salon du livre de Montréal est un événement résolument intergénérationnel, où l'on voit se côtoyer autant de jeunes lecteur·rice·s que d'adultes. La littérature jeunesse y a donc une place de choix ! Véritables scènes dédiées aux activités ludiques et de découverte, l'Espace des tout-petits animé par Petits Bonheurs et l'Espace Jeunesse Desjardins présenteront une jolie foule d'activités pour capter l'imagination des plus petit·e·s comme des plus grand·e·s. Le kiosque 101, aménagé tout spécialement sous l'effigie de la Zone Jeunesse de Radio-Canada, proposera aussi découvertes, amusement et créativité aux jeunes. L'organisme Communication-Jeunesse présentera une dizaine d'ateliers littéraires afin de faire vivre aux enfants des expériences uniques autour de la lecture. Les ados ne seront pas en reste, avec l'Espace 12-25 Lis-Moi MTL tout près de la Zone Manga présentée par O-Taku. Parmi les projets spéciaux dédiés aux jeunes, le Liseur public proposera des visites guidées du Salon à des groupes communautaires qui n'ont pas d'habitude la chance de venir au Salon et la première édition du Grand jeu de lecture à voix haute du Salon du livre de Montréal, destiné aux élèves de 6e année, en collaboration avec le Centre de services scolaire de Montréal et l'organisme Lis avec moi, prendra son envol. Parmi la kyrielle de créateur·rice·s que les jeunes pourront rencontrer lors de séances de dédicaces ou d'animations jeunesse, notons Audrey Archambault, Catherine Girard-Audet, Caroline Héroux, Coeur de Pirate, Elise Gravel, Émilie Ouellet, Émile Proulx-Cloutier, Frédérick Wolfe et même Splat le chat!

Les boîtes de dons de La lecture en cadeau de la Fondation pour l'alphabétisation seront à nouveau disposées dans les aires communes du Salon avec l'objectif d'offrir des livres neufs à des enfants québécois issus de milieux défavorisés.

À propos du Salon du livre de Montréal

Autour d'une communauté d'amoureux·se·s du livre et de lecteur·rice·s en devenir, la mission première du Salon est de promouvoir le livre et le plaisir de la lecture comme biens culturels dans la société québécoise. Le Salon du livre de Montréal valorise le rôle essentiel des auteur·rice·s, des créateur·rice·s et des artisan·e·s dans le milieu du livre et contribue ainsi à faire rayonner la diversité de la production éditoriale régionale, nationale et internationale.

